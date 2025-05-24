شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح محطة الغاز الرئيسية المغذية لمدينة الخارجة بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بافتتاح محطة الغاز الرئيسية التابعة لشركة طاقة غاز - المغذية لمدينة الخارجة من خلال محطة تخفيض الضغط الدائمة ومحطة تموين السيارات ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وعقب الافتتاح، أكد المهندس كريم بدوى أن هذا المشروع هو نتاج للعمل التكاملى بين الوزارة وهيئة البترول ومحافظة الوادي الجديد والقطاع الخاص المتمثل في شركة طاقة غاز ، مؤكداً على اهمية توفير الغاز لاهالي المحافظة والقطاعات الاقتصادية بها ، لافتا إلى اهمية تدريب للعاملين من ابناء المحافظة والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض من المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب لمجموعة طاقة غاز حول المشروع الجديد ، حيث اوضح ان سعة المحطة الرئيسية تبلغ 2500 متر مكعب قياسى/ ساعة قابلة للتوسع إلى 5000 متر مكعب قياسى/ ساعة ، مشيراً إلى ان أطوال الضغط البيني والمنخفض التي تم تنفيذها بالفعل وتم تدفيعها بالغاز الطبيعى 270 الف متر ، وان عدد العملاء المنزلي المحولين بالمرحلة الأولي بلغ 5750 عميل وعدد العملاء المستهدفين بالمرحلة الثانية 8300 عميل ، كما اشار الى ان عدد المخابز البلدي المحولين بالمرحلة الأولي بلغ 6 مخابز وعدد المخابز البلدي المستهدفين بالمرحلة الثانية 24 مخبزا، وعدد السيارات المحولة بالغاز بلغ 409 سيارة .

حضر افتتاح المحطة، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.



