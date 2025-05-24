شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سوهاج التجارية تنظم ندوة موسعة لشرح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، ندوة توعوية موسعة تحت عنوان "الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية"، وذلك في إطار التعاون الفعّال بين الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية - الإدارة المركزية بسوهاج، ونقابة التجاريين، بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى مجتمع الأعمال بالمحافظة، وتوضيح أبرز التعديلات والإجراءات الجديدة التي أقرتها مصلحة الضرائب.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من قيادات الغرفة ومصلحة الضرائب، حيث قدّم مكرم هاشم، مدير فحص مأمورية ضرائب أخميم، شرحًا تفصيليًا للمحاور الأساسية للحزمة الأولى من التيسيرات، والتي شملت تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، وتطوير آليات التحول الرقمي في تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الغرفة لدعم منتسبيها من التجار والصناع والمستثمرين، موضحًا أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار أبو الوفا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة من خلال نشر الوعي بالإصلاحات والتعديلات التشريعية، مما يعزز فرص النمو في القطاعات التجارية والاستثمارية، ويواكب جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

من جانبه، ثمن أحمد اللبان أهمية الحوافز التي تضمنتها التعديلات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المادة (6) من القانون الجديد تمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، ويساعد على تنمية موارد الدولة وتعزيز كفاءة النظام الضريبي عبر إلغاء التقديرات الجزافية.

وشهدت الندوة حضور كل من أحمد اللبان، النائب الأول لرئيس الغرفة، والدكتورة جيهان علي ربيع، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، ومؤمن الشاوري، المدير العام للغرفة، ومحمد تمام العزازي، أمين نقابة التجاريين بسوهاج، وصلاح يونس محمد، رئيس منطقة ضرائب سوهاج، ونانسي المصري، عضو مجلس سيدات الأعمال بالغرفة.

وأشاد الحضور بمستوى التعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور محوري في توصيل المعلومة الدقيقة وتقديم الدعم الفني للممولين.