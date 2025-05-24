شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت بعثة اتحاد الصناعات المصرية التجارية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، أعمالها بلقاء رسمي مع رئيس وزراء السيد روبرت جومبي، الذي استقبل الوفد المصري في لقاء عكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب الإيفواري على دعم المستثمرين المصريين وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء الإيفواري بالوفد المصري، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات السياسية بين مصر وكوت ديفوار، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن سعادته بالاستقبال الرسمي، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون في عدد من المجالات المحورية، على رأسها الطب والهندسة والإنشاءات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي والصناعات الطبية، ومشاريع البنية الأساسية وأعرب عن اهتمامنا بخط السكه الحديد الذي يربط بين أبديجان والعاصمه الإدارية الجديدة، وإنشاء نفق يربط ميناء أبديجان بالتوسعات في الميناء،مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تجارب ناجحة وخبرات متقدمة في هذه القطاعات.

وشدد الجبلي، في كلمته، على أهمية تسريع الخطى نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجهة GTI في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ، لما لها من دور حيوي في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإيفوارية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي خطوة عملية، أعلن رئيس وزراء كوت ديفوار عن تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة نتائج زيارة البعثة المصرية، بالتنسيق مع معالي السفير المصري شريف سيف، على أن تتولى اللجنة مناقشة مجموعة من المحاور المهمة لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستمرارية والمتابعة المباشرة للنتائج التي تم تحقيقها خلال الزيارة، وضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر وكوت ديفوار.

وقد شارك ببعثة الاتحاد كل من أحمد سر، و سوسن رشاد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، وأحمد خضر عضو غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور احمد الغيطي، و خالد سعيد أعضاء غرفة صناعة الأدوية ود وائل يوسف و م وشريف حجازي عضو غرفة الصناعات الهندسية و عبد السميع فريد عضو غرفة الصناعات النسيجية ووالمهندس وليد حفناوي والمهندس إسماعيل عطوان عضو غرفة صناعة مواد البناء وأ محمد مجدي ابراهيم وأ محمد سمير أعضاء غرفة صناعة البرمجيات و ا أحمد صبحي وشيماء فتحي وأ نعمان بكري و حسن القوير، أعضاء غرفة الصناعات الغذائية .



كما شارك بالوفد هيئات اقتصادية مثل هيئة الاستثمار، و احمد بديوي والاستاذ سارة عبد اللطيف وكذلك التمثيل التجاري، وفاضل يعقوب، والمهندس وطارق خطاب و المهندس سيلفيا ايميل من غرفة الصناعات الهندسية.