شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، أخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الاهلي عند 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع .
وسجل في بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع .
و سجل سعر الدولار منتصف التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
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49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
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