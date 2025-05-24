شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتا عمل لمشروعات التحول الطاقى بالصحراء الغربية والمنطقة البترولية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل وفق منظومة متكاملة، نظمت لجنة التحول الطاقي بالتنسيق والتعاون مع نيابة الإنتاج بالهيئة المصرية العامة للبترول ورشة عمل بمقر شركة خالدة للبترول ضمت شركات المنطقة الجغرافية البترولية الغربية (عجيبة / بدر الدين / جنوب الضبعة /العلمين / الحمرا أويل / الشركة العامة / بترو صفوة / مارينا / بترول الصحراء الغربية / برج العرب / بتروسنان /بتروبكر / بتروفرح)

وخلال الجلسة أكد المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج على أهمية مشروعات التحول الطاقي في دعم خطط الوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن جهود المنظومة البترولية لزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك تتكامل لتحقيق ذلك بينها ارتباط وثيق وأن جهود الإسراع بالمشروعات المخططة له كامل الدعم خاصة وأن هذه المشروعات ستتحقق بفضل الكوادر البشرية التي عليها العمل بكفاءة لتقديم الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق.

وأضاف أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول بما يمتلكانه من شراكات متميزة مع شركات الإنتاج وخبرات وقدرة لديهما القدرة على تذليل أي تحديات قد تواجه العاملين بهذه المشروعات ، مؤكدًا على مديري العمليات دعم رسالة الهيئة واللجنة بقيادة منظومات العمل لديهم للإسراع بتحقيق ذلك ، كما أكد على اهمية الخروج من الورشة بحصر لكل الفرص المتاحة ووضع خطة محددة التوقيتات لتنفيذ المشروعات المقترحة مع توضيح التحديات والرؤى للتغلب عليها.

وأوضح المهندس أحمد غسان مساعد للهيئة للتخطيط ورئيس لجنة التحول الطاقي مدى الاهتمام بالتوسع في هذه المشروعات لما تحققه من ترشيد للاستهلاك وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على الاستمرار في جهود زيادة الإنتاج والتشغيل الاقتصادي الآمن والمستدام، لافتًا إلى أهمية ما تحقق من حصر للمشروعات انتهت أو مشروعات تتم حاليًا بمواقع الإنتاج، وأن التعاون الذي تبديه الشركات بخصوص الإسراع بهذه المشروعات يدعم جهود الإسراع بتحقيق نتائج أفضل باستمرار.

وخلال المناقشات أوضح المهندس محمد عودة مدير العمليات بشركة خالدة للبترول إدراك شركات الإنتاج لأهمية مشروعات التحول الطاقي في ظل التأثير الإيجابي لها على تخفيض تكاليف الإنتاج ودعم جهود زيادته واستدامة الأعمال وأن الشركات المقدمة للخدمات في هذه المشروعات أصبحت أكثر خبرة وتقديمًا للتقنيات الحديثة.

وشهدت المناقشات الفنية بالورشة التي قادها المهندس أحمد عبدالجليل مدير عام نيابة الإنتاج والمهندس محمد طلعت مدير عام ترشيد الطاقة بنيابة التخطيط وأعضاء لجنة التحول الطاقي تقديم مسئولي العمليات بشركات المنطقة الجغرافية البترولية الغربية المشروعات التي لديهم وما يمكن أن يتم تقديمه وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات من أهمها وضع اللجان الجغرافية البترولية مشروعات التحول الطاقي ضمن أولويات المناقشات خلال اجتماعاتها الدورية ، وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية مشروعات التحول الطاقي وطرح الحلول ومتابعة التقنيات الحديثة باستمرار في ظل ترحيب لجنة التحول الطاقي بأي اقتراحات أو أفكار على الايميل الموحد الخاص باللجنة ([email protected])

ورشة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل تلك هي الورشة الثانية التي عقدتها اللجنة، حيث عقدت ورشة عمل بالتنسيق مع رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وشهدت الورشة تقديم عروض توضيحية لشركات المنطقة الجغرافية البترولية "الإسكندرية للبترول-البتروكيماويات المصرية - العامرية لتكرير البترول - مصر للبترول - التعاون للبترول - انابيب البترول - إكسون موبيل - اموك - انربك -إيلاب - بتروجاس - جاسكو - بتروجت - بترومنت - اسبك - اكبا - إيبروم - ميدور - ميدتاب - سيدبك - إيثيدكو - بدر الدين للبترول - سوميد - استيرنكس - الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات PLS - طاقة" ودارت العروض حول الجهود والمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الهدف المرجو وهو خفض استهلاك الطاقة وضمان استدامة العمل والإنتاج .



وكانت ورشة العمل قد شهدت مناقشات ثرية مع أعضاء لجنة التحول الطاقي بالهيئة المشاركين بالورشة المهندس محمد طلعت مدير عام ترشيد الطاقة والمهندس ياسر نجاتي مدير عام مساعد ترشيد الطاقة بنيابة التخطيط والدكتورة دينا حسن مدير عام بنيابة عمليات التكرير والدكتورة مها الجمال مدير عام مساعد نيابة البيئة والسلامة والصحة المهنية ، وتمت مناقشة فرص تطبيق مشروعات كبرى للطاقة الجديدة والمتجددة ، وتبين وجود أكثر من فرصة واعدة للاستثمار في مجال التحول الطاقي وإنشاء محطات طاقة شمسية مركزية تخدم عدد من الشركات وتم وضع توصيات عملية لتعزيز الاستدامة بالشركات.



