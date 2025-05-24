شكرا لقرائتكم خبر عن 8.3 مليار دولار استثمارات أجنبية جذبتها اقتصادية قناة السويس خلال الـ9 أشهر الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق مؤشرات أداء قوية، وفقا لما تحقق نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 24-25، فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس لعام 2025، حيث استقطبت المنطقة الاقتصادية تعاقدات فعلية بإجمالي 272 مشروعا باستثمارات إجمالية قيمتها 8.3 مليار دولار، وفرت 40.2 ألف فرصة عمل.

وتظهر أحدث بيانات المنطقة الاقتصادية، أن التعاقدات الجديدة كان نصيب المناطق الصناعية منها 262 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قيمتها نحو 6.8 مليار دولار، أتاحت هذه المشروعات ما يتجاوز 40 ألف فرصة عمل، كما تعاقدت الهيئة فعليا على 10 مشروعات بالموانئ التابعة لها باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار، علما بأن نحو 130 مشروعا من بين هذه المشروعات قيد التشغيل حاليا، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من هذه المشروعات.

وحققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إيرادات إجمالية تصل إلى 8.6 مليار جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، التى بلغت حينها 6.1 مليار جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 10%، فيما شهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعا ملحوظا كنسبة مساهمة فى الإيرادات الإجمالية للهيئة حتى مارس 25 لتبلغ 17% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% فقط للأنشطة الأخرى مجتمعة - بخلاف الموانئ خلال 5 سنوات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضى، ما ساهم بدوره فى تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التى أنجزتها الهيئة.

وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 455 كم كهيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية / تنظيمية، وتحق لها الموافقة على المراسيم، واقتراح حوافز إضافية، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل، والتوظيف، والسيطرة على الميزانية، والتمويل، وتطوير الشراكات، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.