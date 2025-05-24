رئيسة الحكومة التونسية تلتقي رئيس الصندوق العربي للإنماء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري مع المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، الذي يزور تونس حاليًا.

وتناول اللقاء الذي جرى الليلة الماضية، علاقات التعاون القائم بين تونس والصندوق وسبل تطويره في العديد من المجالات، ذات الأولوية التي لها مردودية على الدورة الاقتصادية في تونس.

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