برنامج “كفالة” يطلق مبادرة “جود لتمكين المنشآت” بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، مبادرة “جود لتمكين المنشآت”، وذلك خلال مشاركته في المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025، المُقام في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الترفيه، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل وتقليل مخاطر الإقراض، بما يمكنها من النمو، وتوسيع عملياتها، والإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني.

ويشمل ذلك دعم الأنشطة التي تُوْجِد فرص عمل، وتعزز التنوع الاقتصادي، وتسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتنمية المحتوى الترفيهي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع ترفيهي مستدام ومزدهر.

واستفاد من المبادرة حتى الآن 39 منشأة صغيرة ومتوسطة، حصلت على عروض تمويلية مبدئية تجاوزت قيمتها 77 مليون ريال، ما يعكس فاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمكين رواد الأعمال.

ويواصل برنامج “كفالة” جهوده في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الضمانات المالية التي تساعد المنشآت على الحصول على التمويل، مع تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، وذلك عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة، مستندًا إلى قاعدة معرفية متطورة.

وتأتي هذه المبادرة بالتكامل مع جهود بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يسعى إلى بناء منظومة تمويلية متكاملة تدعم نمو واستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

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