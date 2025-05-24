الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية

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  • ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية 1/2
  • ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من (2%) مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.1%) إلى (3362.70) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبنسبة (5.1%) هذا الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ(2.1 %) إلى (3365.8) دولارًا.

وارتفع سعر البلاتين بنسبة (1.2%) إلى (1094.05) دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو (2023) في وقت سابق من جلسة التعاملات.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ(1.1%) إلى (33.44) دولارًا للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ (1.6%) إلى (998.89) دولارًا، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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