شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 24-5-2025 مقابل الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تحديث سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025 بمنتصف التعاملات، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.64جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.75جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.75جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.74جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع