شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر اليورو اليوم السبت 24 مايو 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر اليورو اليوم السبت 24 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى في عدد من البنوك المصري، ليسجل بنك مصر 56.29 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.45 جنيه للشراء، و56.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.29 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

البنك المركزي المصري

56.26 جنيه للشراء

56.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.28 جنيه للشراء.

56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.27 جنيه للشراء.

56.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.28 جنيه للشراء.

56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.31 جنيه للشراء.

56.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.41 جنيه للشراء.

56.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.29 جنيه للشراء.

56.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.41 جنيه للشراء.

56.76 جنيه للبيع.