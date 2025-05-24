شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24 - 5- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 24-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك فى ختام التعاملات يوم الخميس الماضى حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 162.1 جنيه للشراء و 163.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.1 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.9 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160 جنيه للشراء.

163.07 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.01 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.