شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ41.575 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.575 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.575 ريال

عيار 22 سجل 38.125 ريال

عيار 21 سجل 36.375 ريال

عيار 18 سجل 31.175 ريال

عيار 14 سجل 24.250 ريال

عيار 12 سجل 20.800 ريال

الاونصة1293.275 ريال

الجنيه الذهب291.050 ريال

الأونصة بالدولار3359.76 دولار

نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها و في ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.



