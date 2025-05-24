شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للحرف: 70% من صادرات القطاع تتجه للأسواق العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن الأسواق العربية تمثل الشريك التجاري الأهم للصناعات الحرفية المصرية، موضحًا أن نحو 70% من صادرات الحرف اليدوية تتجه إلى الدول العربية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الإبداعية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض العربي الأول للاستدامة، الذي نُظم تحت رعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة حكومية ومجتمعية واسعة من مختلف الدول العربية.

وقد تم تكريم العيسوي خلال المعرض بجائزة "التميز العربي للاستدامة 2025"، تقديرًا لجهوده في دمج مفاهيم الاستدامة بقطاع الحرف اليدوية، كما تسلّم درع التميز العربي من الوزيرة المفوضة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

وقال العيسوي إن اتفاقية "صفر جمارك" التي أطلقتها جامعة الدول العربية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات البينية وفتح آفاق أوسع أمام الصناعات الإبداعية، مؤكدًا أن المجلس التصديري يضع السوق العربي على رأس أولوياته في خطط التوسع والترويج.

وأشار إلى أن المشاركة المصرية في المعرض تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم الحرفيين وتطوير صادرات الصناعات اليدوية بشكل مستدام، من خلال بناء شراكات إقليمية وتبادل الخبرات.

وقد عقد العيسوي سلسلة لقاءات مع وفود رسمية عربية، أسفرت عن اتفاقات تعاون مع الجانب الأردني تشمل زيارات متبادلة ومشروعات إنتاج مشترك وتدريب فني متخصص.

واختُتمت فعاليات المعرض، الذى حظى برعاية وزارتى البيئة والشباب، وسط حضور كبير من ممثلي الحكومات والشباب العربي، حيث شكل منصة حيوية لعرض المبادرات وتبادل الرؤى حول مستقبل الاستدامة والتكامل الاقتصادي العربى.