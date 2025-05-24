شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز السيارات المجمعة محليا وتحمل شعار " صنع فى مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2025 دخول العديد من الاستثمارات الأحنبيه لعلامات السيارات المتنوعة من خلال وكلائها المحليين للتصنيع فى مصر، خاصة في ظل مناخ استثمارى جاذب ومجموعة من الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية ورفع شعار " صنع فى مصر" وإليكم أبرز السيارات التى يتم تجميعها فى مصر وهى كالآتي :



يوجد في مصر حوالى 19 مصنعا يتم تجميع موديلات X من BMW، وسيارتى نيسان صني وسنترا، وسيارة BYD F3، وسيارتي هيونداي إلنترا AD، وأكسنت RB، والسيارة أريزو 5، تيجو 4 برو، تيجو 7، وتيجو 8، وسيارتي أكسيد RX و VX، سيارة جيب جراند شيروكي L وستروين سي 4 و جيتور اكس 70 بلس وحيتور t2 وجيتور1 t و السيارة “شيفروليه أوبترا” الجديدة كلياً ، وسيارة جيلي إمجراند، وسيارة هافال جوليون وسيارة شانجان CS55 plus، سيارة بروتون ساجا ، سيارة Baic EU5 الكهربائية، وسيارتي من لادا السيدان المدمجة “ڤيستا” وكذلك الـSUV “نيڤا”.

تجميع سيارات مرسيدس في مصر

كانت Daimler AG أسست مشروعًا مشتركًا مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA في عام 1997 لتجميع سيارات الركوب لموديلات مرسيدس، واستمرت أعمالهما على مدار 18 عامًا، ذلك قبل أن تتوقف في مايو 2015.وقالت مرسيدس بنز في بيان إن استقرارها على مصنع المصرية الألمانية EGA لعودة التجميع المحلي، يأتي بعد تلبية الأخيرة كافة المتطلبات والاشتراطات التي تحددها الشركة الأم.وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستبدأ في تجميع سيارات GL الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV التي لم تطرح بالأسواق المصرية من قبل.

وكشفت مرسيدس بنز إيجيبت مؤخرًا عن أسماء موزعيها الرسميين الجدد في السوق المحلي بعد عودتها رسميًا وهم أبو غالي موتورز وعز العرب وGAS الألمانية لخدمات السيارات.

وذكرت مرسيدس في بيان سابق أن السيارات الجديدة المزمع تجميعها في مصر سيتم توجيه شريحة منها للسوق المحلي والشرائح الأخرى سيتم تصدير لأسواق الدول العربية والشرق الأوسط.

كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي وقعت في مايو الماضي مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف عمل الشركة الألمانية في مصر، بعد انقطاع دام نحو أربعة سنوات.وأكد ماركوس شايفر، عضو مجلس إدارة دايملر لأبحاث المجموعة وتطوير سيارات مرسيدس بنز عقب توقيع مذكرة التفاهم أن مصر كانت دائمًا سوقًا مهمًا لشركة دايملر لسيارات الركاب والباصات والمركبات التجارية لسنوات عديدة.من جانبه أعرب توماس زورن، الرئيس التنفيذي لمرسيدس بنز إيجيبت عن المبادرات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم صناعة السيارات المحلية والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع المحلي.

وأضاف زورن أن مرسيدس ملتزمة بتدريب القوى العاملة المصرية وإتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن البدء في تشغيل خط الإنتاج الجديد سيخلق فرص تدريب وتشغيل وخاصة مع تدشين أعمال مركز التدريب المقرر افتتاحه بمصر.ولفت إلى أن عودة التجميع المحلي لسيارات مرسيدس يتيح كذلك توفير المزيد من الاختيارات والخدمات لعملائها في مصر



تجميع طرازات bmw في مصر

تمثل بي إم دابليو X7 M60i أقوى سيارة يتم تجميعها في مصر حيث تحمل محرك 4400 سي سي V8 توين باور تربو مدعم بمنظومة هجينة خفيفة 48 فولت للانطلاق بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر عند 1800 دورة/الدقيقة، ومع ناقل حركة أوتوماتيك ثمانية سرعات ونظام الدفع الرباعي إكس درايف، تتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 4.7 ثوانى وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/س.



تقدم X7 M60i رسمياً مقابل 9 مليون و700 ألف جنيه.



بي إم دابليو X6



تأتي بي إم دابليو X6 M60i بنفس محرك X7 الـV8 ذو قوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع ناقل الحركة الثمانية سرعات بينما تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثوان وتحقق هي الأخرى أيضاً سرعة قصوى 250 كم/س.

تأتي X6 M60i رسمياً بسعر تسعة مليون جنيه.

بي إم دابليو X5



تقوم بي إم دابليو أيضاً بتجميع X5 محلياً حيث توفرها بفئة M60i الرياضية المزودة بمحرك الـ4400 سي سي ذو الثمانية الاسطوانات الذي يولد قوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر حتى تندفع من الصفر إلى 100 كم/س في 4.3 ثواني وتصل إلى سرعة قصوى 250 كم/س.



وتوفر بي إم دابليو X5 بفئة xDrive40i المجمعة محلياً التي تعمل بمحرك 3000 سي سي من ستة اسطوانات خطية مدعم بتقنيات Mild Hybrid ذات قوة 48 فولت وتوين باور تربو لتوليد قوة 381 حصان وعزم 520 نيوتن.متر عند 1850 دورة/الدقيقة حتى تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 250 كم/س.



تجميع ستروين في مصر



قامت مجموعة قصراوي، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، عن طرح سيارة ستروين C4X المجمعة محليًا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.

تجميع ستروين C4X في الهيئة العربية للتصنيع

ويتم تجميع السيارة في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات – AAV، التابع للهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة، وفقًا لمعايير Stellantis العالمية للجودة. وهذا المشروع هو أحد ثمار الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والمجالس الصناعية لدفع عجلة التصنيع المحلي.

توفر فئتين من ستروين C4X المصنعة بمصر

وكشفت مجموعة قصراوي عن مواصفات السيارة الجديدة، ما يعزز من مكانة الصناعة المحلية ويؤكد على التزام ستروين بالتوسع في السوق المحلي، حيث تتوفر C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية المجهزة بأهم وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.

أسعار تنافسية لسيارة ستروين C4X

وأسعار السيارة تنافسية مقارنةً بسيارات الكروس أوفر المدمجة والمُجمعة محليًا أو المستوردة إلى السوق المصري. وتأتي سيتروين C4X بسعر 1,289,000 جنية مصري لفئة Feel، 1,449,000 جنيه مصري لفئة Shine. وبذلك تنافس ستروينC4X بقوة لتلبية احتياجات العملاء. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية ستروين ومجموعة قصراوي لتقديم سيارات أوروبية المنشأ بأسعار أكثر استقرارًا وملاءمة للمستهلك المصري.

تجميع طرازات جيتور في مصر



استعرض داي ليونج، رئيس شركة "جيتور Jetour" العالمية للسيارات، خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر



وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي

وكشف محمد القصراوي عن أنه تم

تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا،

X70 Plus بسعر رسمي يبلغ 1.195.000 مليون جنيه



سيارات MG

في نهاية ديسمبر 2024 تم توقيع اتفاقية ترخيص فني حصري بين “مجموعة المنصور للسيارات” وشركة “سايك موتور SAIC ” الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات “MG” في مصر بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%، وتوقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، بين وزارة النقل و”مجموعة المنصور للسيارات” لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات “MG” في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم تجميع سيارة MG5 في مصانع المنصور وكذلك سيارة ميكروباص ذات سقف عال.

سيارات نيسان

وفي بداية ديسمبر 2024 وقعت نيسان مصر عقد استثمار لتصنيع طراز ثالث في مصر بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54%، حيث تستثمر “نيسان مصر” مليوني دولار إضافيين لزيادة القدرة الإنتاجية لموديلاتها الثلاثة لتتخطى 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.

وتنضم نيسان ماجنايت إلى عائلة نيسان المجمعة محليًا في مصر وهما سيارتي نيسان صني ونيسان سنترا، حيث نجحت “نيسان مصر” في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من طراز “صَني Sunny” المُصنّع محليًا.

جيلي إمجراند

وفي بداية ديسمبر أعلنت شركة أوتوموبيلتي، أحد وكيلي علامة جيلي الصينية في مصر، عن استعدادها لإطلاق جيلي إمجراند المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2025.

سيارات إكسيد

وفي نهاية نوفمبر 2024 أعلنت شركة ناتكو، الرائدة في مجال صناعة السيارات في مصر، عن شراكتها مع العلامة التجارية الصينية إكسيد (Exeed)، التابعة لشركة شيري جروب، لتقديم سياراتي إكسيد RX و VX.

تهدف إكسيد من خلال هذه الشراكة إلى تقديم سيارات فاخرة تصنّع لأول مرة في مصر، تتميز بالتكنولوجيا المتطورة والتصميم المبتكر، مع التركيز على توفير تجربة فريدة للمستهلك المصري بأسعار تنافسية.



بروتون ساجا

وفي منتصف نوفمبر 2024 تم افتتاح مصنع “عز العرب السويدي” لإنتاج السيارات، المصنع يُقام في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 70 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار في كافة المراحل.

سيارة كهربائية من بايك

وفي نهاية أكتوبر 2024 وقعت شركة ألكان أوتو اتفاقية مع شركة بايك الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج رسميًا قبل نهاية عام 2025.

وتسعى الشركتان لزيادة نسبة المكون المحلي في المركبات، حيث ستبدأ من 48% مع بدء الإنتاج، وتتطلع للوصول إلى 58%، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتعزيز صناعة السيارات محليًا.



شيفرولية نيو أوبترا

في منتصف أكتوبر 2024 أعلنت المنصور للسيارات بالشراكة مع جنرال موتورز عودة سيارة شيفرولية نيو أوبترا إلى السوق المصري بعد غيابها لعدة سنوات، والتي من المقرر أن تُجمع محليًا وتُطلق رسميًا خلال عام 2025.

سيارتي هافال وشانجان

في منتصف مايو 2024 أعلنت “جي بي غبور أوتو” عزمها لتجميع وإنتاج سيارات “شانجان” و”هافال” بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا بمدينة السادات خلال 2025، حيث سيبدأ الانتاج بسيارة هافال جوليون، و شانجان CS55 plus.

سيارات لادا

وفي نهاية أبريل 2024، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “لادا مصر” و”چي ڤي أوتو”، لتصبح الأخيرة وكيلاً جديداً للعلامة الروسية، تتضمن إنشاء مصنع جديد لتجميع وتصنيع خمسة موديلات مختلفة من لادا، بما في ذلك السيدان المدمجة “ڤيستا” وSUV “نيڤا”.

من المقرر أن يتم إنشاء المصنع في مدينة طربول الصناعية، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على استخدام مكونات محلية تتجاوز 60%.



سيارة Exeed RX

Exeed RX هي سيارة كروس أوفر SUV متوسطة الحجم تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد الباحثين عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

سيارة Exeed VX

Exeed VX هي سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم بثلاثة صفوف من

المقاعد، مصممة لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة الباحثة عن الفخامة والراحة.