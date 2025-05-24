شكرا لقرائتكم خبر عن يونيو المقبل الانتهاء من تدشين مصنع تصنيع سيارات الملاكى بالنصر للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لإطلاق أول سيارة كهربائية مصرية الصنع خلال الصيف المقبل، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

وكشفت مصادر ل" الخليج 365" انه سيتم الانتهاء من تدشين أول مصنع لسيارات الملاكي في شهر يونيو المقبل ، حيث تم الانتهاء من بناء مناطق الدهانات الخاصة بالسيارات وجاري استكمال بناء المصنع المخصص لتجميع السيارات بمتابعة شركتين من الصين ،حيث سيتم استيراد الموتور والشاسيه والصاج في المرحلة الأولي ،وتصنيع باقي الأجزاء محليا مع رفع نسبة المكون المحلي تدريجيا .

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. تسعى الشركة إلى إنتاج 20 ألف سيارة سنويًا، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تتميز السيارة الجديدة بمواصفات متقدمة، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 50%، وتشمل مكونات مثل الصاج والمقاعد والزجاج، بينما يتم استيراد البطارية والمحرك ووحدة التحكم والإطارات. تتراوح أسعار السيارة بين 550 ألف و800 ألف جنيه، مع تقديم دعم حكومي بقيمة 50 ألف جنيه للمشترين في المراحل الأولى.



ستتوفر السيارة بثلاث فئات حسب قدرة البطارية، وتتمتع بمحرك كهربائي بقوة 145 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 145 كم/ساعة، ومدى قيادة يتجاوز 400 كم بالشحنة الواحدة. كما تشمل أنظمة أمان متطورة ومزايا رفاهية مثل فتحة سقف ومقاعد كهربائية وشاشة تحكم.

من المتوقع أن يتم حجز السيارة من خلال موقع إلكتروني ستطلقه الشركة، يتضمن خدمات ما بعد البيع بالتنسيق مع شركاء محليين.

تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير بدائل مستدامة للنقل، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.