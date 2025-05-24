الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025 فى قطر.. عيار21 بـ342.75 ريال

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سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025 فى قطر.. عيار21 بـ342.75 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 24 مايو 2025 08:00 ص

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب  اليوم في قطر
 

عيار 24 سجل 391.75 ريال

عيار 22 سجل 359.25 ريال

عيار 21 سجل 342.75 ريال

عيار 18 سجل 293.75 ريال

عيار 14 سجل 228.50 ريال

عيار 12 سجل 196 ريال

الاونصة 12186.25 ريال

الجنيه الذهب 2742.50 ريال

الأونصة بالدولار 3347.84 دولار


ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الامريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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