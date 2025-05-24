شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025 فى قطر.. عيار21 بـ342.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 391.75 ريال

عيار 22 سجل 359.25 ريال

عيار 21 سجل 342.75 ريال

عيار 18 سجل 293.75 ريال

عيار 14 سجل 228.50 ريال

عيار 12 سجل 196 ريال

الاونصة 12186.25 ريال

الجنيه الذهب 2742.50 ريال

الأونصة بالدولار 3347.84 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الامريكية.