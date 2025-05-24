شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مشتركى WE إلى 14.3 مليون عميل.. وزيادة إيرادات الشبكة بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر

زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات "we"، إلى 14.306 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 13.002 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2024 بزيادة 1.304 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 10%، ومقارنة مع 14.014 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2024 بزيادة 292 ألف مشترك بنسبة نمو ربع سنوي 2.1%.

وسجلت إيرادات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات "we"، نموًا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة متوسط الإيراد لكل عميل (متأثرة بشكل مباشر بتعديل أسعار الخدمات) والزيادة في قاعدة العملاء.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات "we"، إيرادات بلغت 24.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة 17.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 41.8%، ومقابل 23.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 4.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة 3.9 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 20%، ومقابل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة نمو 218%.

بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2.3 مليار جنيه (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6.8 مليار جنيه (بما يمثل 27% من إجمالي الإيرادات)، وشهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنا لتحقق 1.6 مرة مقارنة بـ 2.2 مرة في الربع الرابع من عام 2024.