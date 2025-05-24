شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع عاصف.. شعبة الذهب تكشف توقعات سعر الذهب اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 24 مايو 2025 07:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا.
- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.
- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.
- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.
تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس.
فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.
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