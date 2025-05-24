شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى آخر أسبوع بمايو أبرزها عمومية طرح "فاليو" فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو، أبرزها انعقاد عمومية 13 شركة تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أي أف جي هيرميس، والتي تنظر اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة شركة يو للتمويل الاستهلاكي، وقيدها بالبورصة، وتسجيلها للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لتداول أسهمها بالبورصة، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الشركة، على أن يتم استخدام جزء من أرباح مجموعة أي أف جي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على مساهمي الشركة في صورة أسهم بشركة يو للتمويل الاستهلاكي بما يعادل نسبة 20.488%، وأن يتم التوزيع على أساس القيمة الدفترية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتي مصر بني سويف للأسمنت، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكذلك يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، لمتابعة بيانات الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة خلال الفترة المالية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025، وتقرير الرئيس التنفيذي عن التقدم المالي والفني عن المركز المالي في 30 أبريل 2025.

وفي اليوم التالي، يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة رواد السياحة-الرواد، لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024.

ويوم الإثنين 26 مايو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وتنظر في إحدى البنود، انتخاب مجلس إدارة جديد، نظرًا لانتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ويشترط الترشح قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يومًا بالتصويت التراكمي، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع المجاني لأرباح شركات سي أي كابيتال القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وتوزيع كوبون نقدي لشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي.

ويوم الثلاثاء 27 مايو، تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، والعضو المنتدب الحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات، وذلك لتعديل الطلبات الختامية، كما تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لشركة العبوات الطبية، بخصوص الطعن في إجرءات الجمعية العادية المنعقدة العام الماضي في 27 مارس 2024، والتي استقال فيها جميع أعضاء المجلس السابق، وتنظر المحكمة أيضًا قضية الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وفي اليوم نفسه تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي مصر للألومنيوم، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي.

ويوم الأربعاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي جلاكسو سميثكلاين، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية، والأهرام للطباعة والتغليف، وجي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والحفر الوطنية.