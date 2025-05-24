الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك

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  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك 1/3
  • آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

السبت، 24 مايو 2025 06:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت 24 مايو 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

 

وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:
 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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