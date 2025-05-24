شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ359.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وبلغ جرام الذهب عيار 24 عند 405 درهمًا إماراتيًا، وعيار 22 سجل 375 درهمًا.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 405.00 درهم

عيار 22 سجل 375 درهما

عيار 21 سجل 359.50 درهم

عيار 18 سجل 308.25 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الاونصة 12597 درهما

الجنيه الذهب 2876 درهما

الأونصة بالدولار3347.84 دولار

ويعد سعر الذهب فى الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.