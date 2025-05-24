شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، آخر تحديث في سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 24 مايو 2025، مع تطورات الذهب وحدوث صعود ملحوظ في أونصة الذهب عالميًا عند 3360 دولارًا، وسط تصعيد أمريكي أوروبي حول الرسوم الجمركية، مما انعكس على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس.

أجرت بكين وواشنطن مكالمة هاتفية رفيعة المستوى يوم الخميس، في مؤشر واضح على التزام الطرفين بالإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، رغم التحديات المستمرة، وذلك بعد توصلهما إلى هدنة تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشارك في الاتصال نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، ونظيره الصيني، نائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاوشو. وقد ناقش المسؤولان مجموعة متنوعة من الملفات التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، بأن الطرفين أكدا خلال المحادثة أهمية العلاقة الثنائية ليس فقط للبلدين، بل للعالم بأسره، كما شددا على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل بينهما مفتوحة ومستمرة.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة منفصلة، قال الرئيس ترامب إن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تُحرز أي تقدم"، ولهذا أوصى "بفرض تعريفة مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو 2025".

تأتي تحركات ترامب في وقت كانت فيه التوترات التجارية في طريقها للتهدئة، ففي أبريل، فرض ترامب رسوماً جمركية على معظم دول العالم، مما أحدث صدمة في سوق الأسهم وكاد أن يدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى سوق هابطة، إلا أن الرئيس قام بعد ذلك بتجميد الرسوم الأشد لمدة 90 يومًا، وتوصّل إلى اتفاقات أولية مع المملكة المتحدة والصين، مما ساعد الأسهم على التعافي،وتمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من العودة إلى نقطة التعادل منذ بداية العام، الأسبوع الماضي.