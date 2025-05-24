شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 فى السعودية.. عيار 18 بـ235 ريالًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 24 مايو 2025 04:00 ص
سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.سعر الذهب اليوم في السعودية
عيار 24 سجل 403 ريالات
عيار 22 سجل 369.50 ريال
عيار 21 سجل 352.75 ريال
عيار 18 سجل 302.25 ريال
عيار 14 سجل 235 ريالًا
عيار 12 سجل 201.50 ريال
الاونصة 12535.75 ريال
الجنيه الذهب 2821.25 ريال
الأونصة بالدولار 3347.37 دولار
ارتفع الذهب العالمى إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومى الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية.
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