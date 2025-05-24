الاقتصاد

49.85 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 فى البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

السبت، 24 مايو 2025 02:00 ص
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

 

وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:
 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

 

c99b9826de.jpg سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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