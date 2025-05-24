شكرا لقرائتكم خبر عن 49.85 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل السبت، 24 مايو 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

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