- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن 49.85 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالسبت، 24 مايو 2025 02:00 ص
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.85 جنيه للشراء.
49.95 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز