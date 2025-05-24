شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 16.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع الإسكان فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في نسختها المُحدثة، ركيزة أساسية تتمثل في كون «الإنسان محور التنمية»،

و تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪ ،وتستهدف الخطة معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪.

كما تتضمن الخطة توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة



وعن قطاع الإسكان، فى محافظة القاهرة أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق” من خلال توجيه 16.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تضمنت استكمال البرنامج القومي للإسكان بمدينة بدر، استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو.

وفي مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "الارتقاء بمنظومة التعليم” من خلال توجيه 10 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 1506 فصل، وتوجيه 5.8 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي، وتناول التقرير أبرز المشروعات والتي تضمنت استكمال إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة، استكمال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، استكمال إنشاء مجمع جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال، استكمال تجهيزات مستشفى عين شمس التخصصي، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القر العيني التعليمي الجديد.



