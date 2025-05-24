شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يغلق مرتفعًا محليًا وعالميًا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سوق الذهب على ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة في السوق المصري والعالمي، عقب صعود ملحوظ في أونصة الذهب عالمياً عند 3360 دولارًَا الآن وسط تصعيد أمريكي أوروبي حول الرسوم الجمركية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس.

أجرت بكين وواشنطن مكالمة هاتفية رفيعة المستوى يوم الخميس، في مؤشر واضح على التزام الطرفين بالإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، رغم التحديات المستمرة، وذلك بعد توصلهما إلى هدنة تجارية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشارك في الاتصال نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، ونظيره الصيني، نائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاوشو. وقد ناقش المسؤولان مجموعة متنوعة من الملفات التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، بأن الطرفين أكدا خلال المحادثة أهمية العلاقة الثنائية ليس فقط للبلدين، بل للعالم بأسره، كما شددا على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل بينهما مفتوحة ومستمرة.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.