شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5382.86 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.