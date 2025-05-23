شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صفقة الشرقية.. "التبغ" يتصدر البورصة الأكثر تداولا بـ6.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 588.9 مليون ورقة، بقيمة 6.1 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على الشرقية-إيسترن كومباني بحجم تداول 147 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.6 مليار ورقة، بقيمة 4.4 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 137.6 مليون ورقة بقيمة 3.730 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.717 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 84.6 مليون ورقة بقيمة 1.541 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 175.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.236 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 23.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.215 مليار جنيه، وفى المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 8.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.215 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 462.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.125 مليار جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 216.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 122 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 2.7 مليون ورقة بقيمة 39 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.