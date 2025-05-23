بإشراف وزارة الطاقة.. الشركة السعودية للكهرباء تُجري الاختبار الأول لمحاكاة الأحمال الكهربائية استعدادًا لموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بإشراف مباشر من وزارة الطاقة، وبالتنسيق مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والجهات المعنية، نفذت الشركة السعودية للكهرباء، الاختبار الشامل الأول للشبكة الكهربائية العامة؛ لمحاكاة الأحمال الفعلية الحقيقية خلال موسم الحج، وذلك بتشغيل الجهات لكامل الأحمال الكهربائية في جميع المواقع والمخيمات التابعة لها، ضمن استعدادات الشركة لتقديم الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة بموثوقية خلال موسم حج 1446هـ.

ويهدف الاختبار لقياس كفاءة الشبكة الكهربائية العامة، وتمكين المخيمات والمواقع في المشاعر المقدسة من اختبار شبكاتها الداخلية، وتقييم مستوى أحمالها، والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة، للتأكد من جاهزية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تقديم خدمات كهربائية آمنة وموثوقة بإذن الله، بما يُمكن كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من القيام بأعمالها وإثراء تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الشركة أنها ستجري اختبارًا ثانيًا وشاملًا للشبكة الكهربائية العامة بالمشاعر المقدسة يوم 29 ذو القعدة الجاري.

جدير بالذكر أن الخطة التشغيلية لخدمات الكهرباء خلال موسم حج هذا العام تتم بإشراف من وزارة الطاقة، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل منظومة الطاقة وخارجها.

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