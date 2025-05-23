شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025..عيار 18 بدون مصنعية بـ4040 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وسجل عيار 24 مبلغ 5366 جنيهًا، وعيار 21 سجل 4695 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.



وارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.