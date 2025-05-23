شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 23-5-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها حذر البريد المصري، من حملات احتيال إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه لن يطلب من المواطنين أى بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، وإعلان كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام.



تحذير البريد

"البريد المصرى" يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة

حذر البريد المصري، من حملات احتيال إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما أكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.

جاء ذلك بعدما تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري.



وزير الصناعة يلتقي كبار مصنعي الحديد

وزير الصناعة: طرح رخص بليت وخطة لدعم المصانع الوطنية وتعميق صناعة الحديد

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.

أضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.



لقاء وزير الاستثمار مع العضو المنتدب لشركة مدن العقارية

وزير الاستثمار يلتقى العضو المنتدب لشركة مدن لاستعراض تطورات رأس الحكمة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة، لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال وزير الاستثمار، إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة، حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الجاري إنها حققت تقدماً في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي.



لقاء وزير الكهرباء مع سفير سويسرا

وزير الكهرباء: فرص استثمارية أمام الشركات السويسرية فى الطاقة النظيفة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والارتقاء بمنظومة الطاقة.

قال "عصمت"، إن هناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مضيفًا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.