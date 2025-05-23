شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر قرب 4700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد الذهب في مصر، ارتفاعًا بمستهل التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي- هو الأعلى منذ شهر ونصف- وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.

استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.

لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.