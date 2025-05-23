شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاع الموارد الأساسية بالبورصة بعد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.3%، 6.1%، على التوالى، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 5.8%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.8%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.6%، بضغوط هبوط سهمى "مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو" بنسبة 3.78%، ليغلق عند مستوى 37.9 جنيه، وسهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات" بنسبة 7.2% ليغلق عند مستوى 49 جنيهًا، بعدما علقا على قرار خفض كميات الغاز الطبيعى الموردة لمصانع الشركة لمدة أسبوعين، بأنه سيؤدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30% حاليًا.

كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، 2.4%، 2%، على الترتيب، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 9389.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12776.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39913.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 12914.37 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 11.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.