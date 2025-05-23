شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، وفقا لآخر التحديثات، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24 يسجل 5371 جنيها

- عيار 21 يسجل 4700 جنيها

- عيار 18 يسجل 4028 جنيها

- عيار 14 يسجل 3133 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37600 جنيها

نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين أمس الخميس، وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.