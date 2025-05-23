شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 23-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-5-2025 استقرارا ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:



سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.64جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر



12.75جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.75جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.74جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع