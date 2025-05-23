سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-5-2025 فى البنك الأهلى 13.24 جنيه

ثبت سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-5-2025 أمام الجنيه المصري ففي البنك الأهلى المصرى سعر 13.24 جنيه للشراء، 13.31 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 13.28 جنيه للشراء، 13.32 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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