شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بعد خفض الفائدة 1% والان مع تفاصيل الخبر

شهد الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي للذهب هو الأعلى منذ شهر ونصف، وذلك في ظل عودة المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5337 جنيهاً.



- عيار 21 يسجل 4670 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3113 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3334 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3297 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسي، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.

استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.

لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.



