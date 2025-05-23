شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ 35.900 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.025 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.025 ريال

عيار 22 سجل 37.625 ريال

عيار 21 سجل 35.900 ريال

عيار 18 سجل 30.775 ريال

عيار 14 سجل 23.925 ريال

عيار 12 سجل 20.525 ريال

الاونصة1276.275 ريال

الجنيه الذهب287.225 ريالالأونصة بالدولار3331.00 دولار

نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين امس الخميس، و في ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.