شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض 26 قرشًا خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23-5-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، بقيمة 26 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 23-5-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، ففي البنك المركزى المصرى سجل سعر الدولار 49.83 جنيه للشراء، 49.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل السعر 49.85 للشراء، 49.95 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.83 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



49.94 جنيه للشراء.

50.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.