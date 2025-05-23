الخزانة الأميركية تطرح سندات بـ183 مليار دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخماسية يوم الأربعاء، والسباعية يوم الخميس المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

وقد جاء الطلب على السندات الخمسية أعلى من المتوسط، بينما كان أقل من المتوسط على السندات أجل عامين وأجل 7 سنوات.

وباعت وزارة الخزانة الأميركية أمس سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 5.047%.

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