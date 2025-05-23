شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين نيسان صنى وبروتون ساجا المجمعتين محليا.. سعر ومواصفات والان مع تفاصيل الخبر

تتنافس شركات السيارات علي تقديم كل ما يناسب المستهلك المصري خاصة من حيث السعر والمواصفات ، ويقدم " الخليج 365 " مقارنة بين كل من السيارتين المجمعتين محليا وهما " نيسان صني " ، والتي تسجل أول فئة منها مانيوال سعر 645 ألف جنيه والسيارة " بروتون ساجا" أتوماتيك والتي تسجل سعر 650 ألف جنيه ، وإليكم أبرز المواصفات وأحدث قائمة سعرية للسيارتين :



قدمت شركة نيسان إيجيبت، وكيل علامة نيسان بمصرالسيارة صني موديل 2026 كأرخص سيارة مجمعة محليا ، حيث تم طرح عدة فئات صني 2026 الجديدة خلال الشهر الجاري، بأربع فئات وهي كالاتي :

الأولى مانيوال: 645 ألف جنيه الثانية: 695 ألف جنيه الثالثة: 765 ألف جنيه الرابعة: 795 ألف جنيه

وعن أبرز مواصفات السيارة " صني 2026 " فهي تأتي بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم. وتوفر مساحة التخزين الخلفية سعة تصل إلى 490 لترًا، ومزودة بعجلات رياضية قياس 15 بوصة

تأتي نيسان صني السيدان الجديدة بمحرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، إضافة إلى خيار يدوي من 5 سرعات، بقوة تصل إلى 108 حصان

وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كم، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 178 كم/س

زودت نيسان صني المجمعة بمصر بعدد من وسائل الأمان القياسية في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا للرؤية الخلفية

داخل المقصورة، تم تجهيز نيسان صني بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تدعم توصيل الأجهزة الذكية لاسلكيًا عبر البلوتوث

كما تتميز بتكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، مما يوفر تجربة قيادة مريحة ومتطورة .

أما السيارة بروتون " ساجا " فإليكم أبرز المواصفات والاسعار وهي كالاتي :



في خطوة جديدة لتعزيز سوق السيارات الاقتصادية في مصر، تم الكشف رسميًا مؤخرا عن سيارة بروتون ساجا 2025، التي تُعد أرخص سيارة مجمعة محليًا من قبل الوكيل الرسمي شركة " عز العرب السويدي " .

تُطرح بروتون ساجا 2025 في السوق المصرية بسعر 629.9 ألف جنيه، عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، مما يجعلها من أكثر السيارات الاقتصادية المتاحة حاليًا

المحرك والأداء الفني لسيارة بروتون ساجا 2025

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.3 لتر رباعي الأسطوانات مزود بتقنية VVT للتحكم في توقيت الصمامات، مما يساهم في تحسين استهلاك الوقود وكفاءة الأداء

يولد المحرك قوة تبلغ 95 حصانًا مع عزم دوران أقصى يصل إلى 120 نيوتن/ متر

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات يتيح تجربة قيادة مريحة وسلسة

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كم/ ساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدينة وعلى الطرق السريعة

وسائل الحماية والأمان في السيارة

تأتي proton ساجا 2025 بتجهيزات أمان تعزز من سلامة الركاب، وتشمل

وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي للحماية من الصدمات

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS الذي يمنع انزلاق السيارة أثناء الفرملة المفاجئة

نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD لضمان توزيع متوازن لقوة الفرملة بين العجلات

مساعد الفرامل BA الذي يقلل مسافة التوقف عند الضغط المفاجئ على المكابح

حساسات ركن خلفية مع إنذار صوتي لمساعدة السائق أثناء الركن

كاميرا خلفية توفر رؤية واضحة للمناطق الخلفية أثناء الرجوع

وأخيرا ضمان 5 سنوات أو 150 ألف جنيه