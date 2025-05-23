شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو فى البحرين.. عيار 24 بـ39.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.825 دينار

عيار 22 سجل 36.500 دينار

عيار 21 سجل 34.850 دينار

عيار 18 سجل 29.850 دينار

عيار 14 سجل 23.225 دينار

عيار 12 سجل 19.900 دينار

الاونصة1238.425 دينار

الجنيه الذهب278.725 دينار

الأونصة بالدولار3293.70 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.