شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات رينو داستر الجديدة كليا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن الإطلاق الرسمي للطراز الجديد كليًا من رينو داستر ، يمثل هذا الإطلاق محطة فارقة في مسيرة الشركة وسوق السيارات المصري، حيث تمثل داستر طفرة حقيقية في فئة (SUV) السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، وعن أسعار السيارة طبقا لأحدث قائمة سعرية فهي كالاتي :



تتوفر " رينو داستر" في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة لتلبية كافة الاحتياجات وهم :



الفئة الاولي تسجل سعر 1,224,900

الفئة الثانية بسعر 1,324,900

الفئة الثالثة بسعر 1,399,900

جاءت " رينو داستر " الجديدة بمحرك تربو متطور سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات، وبجانب هذا الأداء القوي، توفر السيارة استهلاكًا اقتصاديًا للوقود، يجعل منها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن الاعتمادية والفعالية.

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة



حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025، حيث تأتي مزوّدة بـ

6 وسائد هوائية

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

نظام منع انغلاق المكابح (ABS)

مساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)

نظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)

كاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)