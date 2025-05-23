شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وهو ما جاء على خلاف التوقعات، خاصة بعد خفض سابق قدره 2.25% خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسات النقدية.



أسعار الذهب في السوق المصري اليوم:

عيار 24: 5297 جنيهًا

عيار 21: 4635 جنيهًا

عيار 18: 3973 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,104 جنيهات



تفاصيل قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لهذا العام، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.5%.

وأوضح البنك في بيانه أن خفض الفائدة جاء في ظل تراجع حدة المخاطر التضخمية، مدعومًا بانخفاض التوترات التجارية وتحسن أوضاع سعر الصرف، إلى جانب استقرار مؤشر المخاطر، ما أتاح المجال لاستمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق.

وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يوازن بين الحذر من المخاطر الاقتصادية الحالية وضرورة دعم اتجاه التضخم نحو الانخفاض، بما يتسق مع المستهدفات المعلنة مسبقًا.

ويُعد هذا الخفض الثاني على التوالي، بعد سلسلة من الزيادات التي بلغت 1900 نقطة أساس ما بين مارس 2022 ومارس 2024. وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 من اجتماعاته الثمانية خلال العام الماضي، بعد رفع استثنائي بواقع 800 نقطة أساس في فبراير ومارس 2024.

وفي آخر اجتماع له العام الماضي، أعلن البنك عن تمديد الأفق الزمني لتحقيق مستهدفات التضخم، بحيث يستهدف معدل تضخم 7% (±2%) في الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) في الربع الرابع من 2028، ضمن إطار متكامل جديد لاستهداف التضخم.

في هذا السياق، تبقى أسعار الذهب محط أنظار المتابعين، خاصة مع استمرار التغيرات في السياسة النقدية محليًا وعالميًا، وتزايد التوجه نحو المعدن النفيس كأداة للتحوط.