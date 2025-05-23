شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط يجب توافرها فى محضر سرقة الكهرباء حتى لا يتم إلغائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حددت قواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها فى محاضر سرقات التيار الكهربائي حتى لا يتم إلغائه وتتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة هذه المحاضر، وهى كالآتى:

1- لابد من حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط.

2- صدور أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية بشكل رسمى.

3- يجب إثبات البيانات الخاصة بموضفى الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- فى حالة أن محضر سرقة التيار محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت وعدم وجود فيديو يعتبر المحضر لاغى حتى وإن توافرت كافة الشروط.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد موثقة بالتصوير الفيديو.