“توبي” السعودية تجدد تسهيلات مصرفية بـ70.6 مليون دولار مع “الراجحي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جدّدت شركة «العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)» اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف «الراجحي»، وفقاً لما أعلنته، عبر بيان نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول».

وفقاً “الشرق الأوسط” بلغت قيمة التمويل 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، على أن تمتدّ مدة التمويل حتى تاريخ 30 مايو (أيار) 2026، في حين جرى ضمان التسهيلات بسند أمر بقيمة التمويل.

وأوضحت الشركة أن الهدف من التمويل هو دعم عقود المشاريع الجديدة، إضافة إلى إصدار الاعتمادات المستندية والضمانات، مؤكدة، في الوقت نفسه، عدم وجود أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

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