التضخم الأساسي في اليابان يسجّل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A customer picks up a seasoning at a supermarket in Tokyo on February 27, 2024. Japanese inflation slowed less than expected to two percent in January, data showed February 27, hitting the central bank's target and firming expectations of an end to its outlier negative rates policy. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

واصل التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعه على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعًا بلغ (3.5) بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق بزيادة قدرها (3.4) بالمئة، وبعد زيادة بلغت (3.2) بالمئة في مارس.

وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه (4.2) بالمئة في شهر يناير 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات.

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