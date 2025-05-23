شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ337.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 386.00 ريال

عيار 22 سجل 353.75 ريال

عيار 21 سجل 337.75 ريال

عيار 18 سجل 289.50 ريال

عيار 14 سجل 225.25 ريال

عيار 12 سجل 193.00 ريال

الاونصة12005.25 ريال

الجنيه الذهب2701.75 ريال

الأونصة بالدولار3298.40 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الامريكية