شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة داخل بنوك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 23 مايو 2025، مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية، خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل الدولار فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي عند 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.